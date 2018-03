De winst van Beter Bed is afgelopen jaar gehalveerd naar 9,5 miljoen euro (op een omzet van 416,4 miljoen), blijkt uit de nieuwste jaarcijfers. In Duitsland, de grootste markt voor Beter Bed, kampte het bedrijf met problemen. Een gifschandaal zaaide afgelopen zomer twijfel over de veiligheid van schuimmatrassen. (NRC)