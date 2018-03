Beleggen via een kopje koffie

Er heerst een optimistische sfeer op het kantoor van beleggings-app Peaks. In drie maanden tijd wist het bedrijf meer dan 15.000 klanten te trekken. De start-up huurt drie verdiepingen boven een internationale schoenenketen in een drukke Amsterdamse winkelstraat. „We hebben nu 37 werknemers uit dertien landen, dus het wordt langzaamaan wat krap”, zegt medeoprichter Sijbrand Tieleman (47).

Peaks werd in maart 2017 opgericht door Tieleman, samen met Rutger Beens en Tom Arends. Rabobank nam een meerderheidsbelang, maar Tieleman wil niet zeggen hoeveel geld de bank investeerde. In november ging de app online. „Peaks is ontstaan uit verbazing over hoe moeilijk het was om te beginnen met beleggen bij bestaande aanbieders”, zegt Tieleman. „Veel jonge mensen willen ermee beginnen, maar denken dat het heel complex is of dat je makkelijk je geld verliest. Onze app neemt die drempels weg.”

Volgens Tieleman heeft de snelle groei van het aantal klanten, van wie ongeveer de helft onder de dertig jaar is, onder andere te maken met de opkomst van cryptovaluta. „Dat heeft ervoor gezorgd dat veel jonge mensen een andere risicoperceptie hebben gekregen van ‘gewoon beleggen’. Ze zien dat het minder hevig fluctueert en op de lange termijn vaak winst oplevert.”

Op dit moment heeft de app ruim vijftienduizend beleggende gebruikers, die gemiddeld tussen de 30 en 50 euro per maand investeren.

Klanten van Peaks kunnen op twee manieren beleggen in duurzame indexfondsen. Bij rekeninghouders van de Rabobank wordt elke pintransactie automatisch naar boven afgerond. Wie een kop koffie van 2,70 euro pint, zet automatisch 30 cent opzij. „Die wisselgeldoptie vinden veel mensen prettig, omdat je nauwelijks merkt dat je geld mist”, zegt Tieleman. „Het heeft een speels element en maakt het bijna leuk om geld uit te geven.”

De tweede optie is voor iedereen toegankelijk. „Daarbij legt een klant 1 euro per dag in of besluit hij om eenmalig of periodiek geld te storten.”

Vier beleggingsprofielen

De start-up is komend jaar van plan om de wisselgeldoptie ook aan rekeninghouders van andere banken aan te bieden. „De nieuwe Europese PSD2-richtlijn maakt het voor ons mogelijk om toegang te krijgen tot betaalgegevens van klanten die daar toestemming voor geven. Het is even afwachten wanneer die van kracht wordt in Nederland.”

Gebruikers krijgen de keuze uit vier beleggingsprofielen – mild, scherp, heet en pittig – die lagere of hogere jaarlijkse rendementen beloven, afhankelijk van het risico dat iemand bereid is om te nemen. „Bij de profielen met een lager risico gaat er meer geld naar obligaties en minder naar aandelen”, aldus Tieleman. „Bij de hogere risicoprofielen is het juist omgekeerd.”

Na het selecteren van een profiel gaat de rest vanzelf. Trackers die de markten volgen, spreiden het geld vervolgens automatisch over aandelen en obligaties in duurzame indexfondsen. Tieleman: „Er worden geen bedrijven in opgenomen die bijvoorbeeld investeren in wapenhandel of het milieu grote schade berokkenen. Bovendien is het verschil in winst met reguliere indexfondsen nihil als je kijkt naar de lange termijn.”

Peaks spiegelt zijn klanten mogelijke winsten voor die ze kunnen verwachten bij een bepaalde maandelijkse inleg. Bij een inleg van 30 euro per maand over vijf jaar tijd met een mild profiel is dat 62 euro op een inleg van 1.800 euro. Bij het pittige profiel zou het om 234 euro kunnen gaan, al is daar geen enkele garantie op te geven.

Verdienmodel

Gebruik van Peaks is de eerste drie maanden gratis. Daarna betalen klanten 1 euro per maand voor het gebruik van de app. Mensen die meer dan 2.500 euro vermogen hebben staan, betalen daarover jaarlijks een halve procent aan de start-up. „Het verdienmodel is grotendeels gebaseerd op de hoeveelheid klanten”, zegt Tieleman.

De grillen van de markt zorgen af en toe ook voor spanning bij het bedrijf. Toen de Europese beurzen begin februari een stuk lager openden door een forse koersval op Wall Street, stuurde Peaks een mail naar zijn klanten om uit te leggen dat dipjes bij beleggen horen. „We informeren onze klanten regelmatig dat beleggen voor de lange termijn is en dat je het moet volhouden”, zegt Tieleman. „Gelukkig zijn ze gebleven.”