Nu passeert ook Gall & Gall de vakbonden

In navolging van supermarkt Jumbo en winkelketen Action, zet nu ook slijterij Gall & Gall de vakbonden buitenspel. De Ahold-dochter wil niet langer met de vakbonden onderhandelen over nieuwe arbeidsvoorwaarden. In plaats daarvan gaat het bedrijf in gesprek met de eigen ondernemingsraad (OR), meldde De Telegraaf vrijdag.

Een woordvoerder van Ahold bevestigt het nieuws. „De ondernemingsraad kent de organisatie goed en is nauw betrokken bij de medewerkers”, zegt ze.

Vakbonden hebben in theorie een stevigere onderhandelingspositie dan ondernemingsraden, omdat alleen vakbonden een staking mogen uitroepen. Maar in sommige sectoren, zoals de handel, is de positie van de bonden zwakker, doordat ze weinig aanhang hebben en dus weinig stakers op de been kunnen krijgen. Ook vinden steeds meer werkgevers de grootste vakbond FNV onbuigzaam in zijn landelijke looneis van 3,5 procent.

Tanende invloed FNV

De invloed van FNV bij cao-onderhandelingen wordt snel kleiner. Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om niet alle vakbonden buitenspel te zetten, maar om een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) af te sluiten met alleen de tweede vakbond CNV. Op die manier zijn zo’n anderhalf miljoen werknemers de afgelopen drie jaar buiten de invloedssfeer van de FNV gekomen, meldde Het Financieele Dagblad donderdag.

Vijf jaar geleden verliep de cao voor slijterijen, waar Gall & Gall onder viel. Daarover was onderhandeld met FNV en CNV. Sindsdien zijn er geen afspraken gemaakt met werknemersvertegenwoordigers, waardoor de oude cao bleef gelden. Wel zijn er volgens Ahold tussentijds loonsverhogingen doorgevoerd.