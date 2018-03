Ramautarsing van FvD weer in opspraak door uitspraken over ras

Yernaz Ramautarsing, de nummer twee op de Amsterdamse lijst van Forum voor Democratie (FvD), is opnieuw in opspraak geraakt vanwege uitspraken over ras. In WhatsApp-gesprekken waaruit De Volkskrant en De Telegraaf vrijdagavond citeren zegt hij onder meer dat „blanke immigranten” doorgaans voor „minder problematiek” zorgen en de staat minder kosten.

Ook zegt hij dat homo-rechten de samenleving dommer hebben gemaakt. „Dat is gebaseerd op de notie dat homo’s relatief hoger IQ hebben en op moment dat zij zich niet voortplanten de hele samenleving daar dus dommer van wordt.” Ramautarsing spreekt zich ook uit voor de doodstraf: „Volkert en Mohammed B hadden we meteen kunnen poppen.”

De gesprekken komen uit besloten WhatsApp-groepen met leden van politieke jongerenorganisaties. Drie jongeren maakten screenshots en stapten naar de pers. De Volkskrant zegt de authenticiteit te hebben vastgesteld. In een reactie zegt Ramautarsing tegen de krant dat zijn woorden verkeerd zijn geïnterpreteerd en dat hij niets met racisme te maken wil hebben.

Drie prominente partijleden zeiden onlangs in NRC dat FvD dreigt te veranderen in een „sekte” die afglijdt naar „extreem-rechts”. Ze hadden zich intern verzet tegen het besluit van het partijbestuur om de macht naar zich toe te trekken. Nadat partijleider Thierry Baudet van de aanstaande publicatie in NRC had gehoord, heeft het partijbestuur het lidmaatschap van Jan Berkhout, Arthur Legger en Gert Reedijk beëindigd.