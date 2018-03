Het kan, als vanaf 2021 nieuwbouwwoningen gasloos opgeleverd worden, en dan de bestaande woningvoorraad aanpakken „Hiermee wordt een eerste stap gezet op weg naar een verduurzaming van 200.000 huizen per jaar, een tempo dat nodig is om in de 30 jaar tot 2050 de hele voorraad van 6 miljoen woningen te verduurzamen.” Regeerakkoord kabinet-Rutte III

Voor particulieren is het vervangen van de cv-ketel erg duur „Ik heb eens gekeken hoeveel een warmtepomp kost. Nou, dan schrik je je dood. De eerste leverancier die ik belde had het over 15.000 euro. En dat terwijl een nieuwe CV-ketel 1.500 euro kost” Frans Rooijers, directeur onderzoeksbureau CE Delft in een blog

Alleen als de alternatieven goedkoper worden „Hoe complex de verandering ook is, het begin is eigenlijk vrij simpel: maak de aardgasvrije keuze ook de voordeligste keuze.” Olof van der Gaag, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, in NRC

Het kan, als we vol inzetten op aardwarmte, verspreid via warmtenetten Restwarmte van elektriciteitscentrales en afvalverbrandingsinstallaties „is beperkt beschikbaar en bovendien niet toekomstbestendig.” Anne Janssen, ‘warmteregisseur’ in de regio Drechtsteden, in Trouw

Het moet veel eerder, 2050 is te laat Als we het akkoord van Parijs willen halen, moet het „aandeel van gas in de vraag naar warmtevoorziening in de gebouwde omgeving van haar huidige niveau van meer dan 90 procent tot nul worden gereduceerd tussen 2025 en 2035”. Onderzoeksinstituut NewClimate in een onderzoek in opdracht van Greenpeace

Nee, aardgas zal nodig blijven We moeten aardgas blijven inzetten „waar duurzame(re) opties geen goed alternatief zijn”. We moeten naar „een flexibel en gebalanceerd systeem waarin zowel decentrale als centrale energiedragers (elektriciteit, warmte, gas) slim met elkaar samenwerken.” De gassector, verenigd in KVGN, in het rapport ‘Gas op maat’

