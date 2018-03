‘Zuid-Korea en VS houden militaire oefening begin april’

Zuid-Korea en de Verenigde Staten houden hun uitgestelde, gezamenlijke militaire oefening in de eerste week van april. Dat heeft de Zuid-Koreaanse presidentiële veiligheidsadviseur Moon Chung-in gezegd, bericht Reuters op basis van Yonhap.

De adviseur hield echter ook een slag om de arm: “Als er gesprekken zijn tussen de VS en Noord-Korea dan kan er misschien tot een compromis gekomen worden.” Noord-Korea, dat altijd ernstig aanstoot neemt aan de oefeningen, liet deze week weten toch open te staan voor een gesprek met de VS. Het land ziet de oefeningen als een provocatie en voorbereiding op een invasie.

Normaal gesproken houden Zuid-Korea en de VS regelmatig samen militaire oefeningen. Maar de komende gezamenlijke oefening was uitgesteld in verband met de Olympische Winterspelen en de Paralympics. Aan de gezamenlijke trainingsexercitie kunnen zo’n 300.000 Zuid-Koreaanse militairen en 17.000 Amerikaanse militairen deelnemen.

Kans op dialoog groter

Sinds de deelname van Noord-Korea aan de Winterspelen lijkt er een verbetering te zitten in de relaties tussen Noord-Korea en Zuid-Korea. De verhouding met de VS is ingewikkelder. Een topontmoeting tussen Kim Yo-jong, de zus van de Noord-Koreaanse leider, en de Amerikaanse vicepresident Mike Pence werd tijdens de Winterspelen afgezegd door Noord-Korea. Ook stuurde Noord-Korea naar de slotceremonie de generaal Kim Yong-chol, degene die volgens Zuid-Korea verantwoordelijk is voor een aanval op een Zuid-Koreaanse duikboot in 2010 waarbij 46 bemanningsleden de dood vonden.

De VS kondigden op hun beurt vorige week de strengste sancties ooit af tegen Noord-Korea, dat vorig jaar miljoenen verdiende met hulp van landen als China en Rusland die de sancties ontduiken. Daarnaast heeft het land de afgelopen jaren volgens de VN zeer waarschijnlijk kennis en onderdelen voor de productie van chemische wapens aan Syrië geleverd.

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in heeft beide landen opgeroepen “inschikkelijker” naar elkaar te zijn en heeft duidelijk aangegeven dat verdere gesprekken met Noord-Korea hand in moeten gaan met een dialoog met de VS.