Zorgelijk complex

Van de buitenkant lijkt de Jan Meertensflat in Lombardijen in Rotterdam een zorgcomplex als alle andere. Maar eenmaal binnen val je van de ene verbazing in de andere. Allereerst zit er niemand achter de receptie. Vervolgens zegt een passerende bewoonster dat ook de directrice is gevlogen. En ten derde meldt een lijst op het toilet dat er op 18 januari voor het laatst is schoongemaakt.

Wat is hier aan de hand?

Ik vraag het aan de gespreksgroep, die mij vandaag heeft uitgenodigd. Een van hen leest een briefje voor van Stichting Humanitas Huisvesting (SHH): „Afgelopen jaar hebben wij u geïnformeerd over onze slechte financiële situatie, en onze wens om te fuseren met Woonbron.” Een bewoonster vult aan: „De streefdatum is 30 juni.”

Een vrouw wijst naar de gang, waar geen schilderij meer hangt. „En de zitjes zijn ook al weg. Dit huis wordt langzaam onttakeld.” Er gaat een zucht door de groep. „Waar zijn we toch aan toe?”, vraagt de één. „We horen nooit wat”, zegt de ander. Ds. Ivo de Jong, leider van de gespreksgeroep, neemt mij mee naar het herinneringsmuseum, onder in het gebouw. „Kan het blijven voortbestaan?”, vraagt hij zich af. „De huur moet wel worden betaald.”

Het is een mooi museum met meubels, documenten en voorwerpen van vroeger. Deels bijeengebracht door de bewoners, en door oud-Humanitas-directeur Hans Becker ooit bedoeld om (dementerende) ouderen in een omgeving ‘uit grootmoeders tijd’ weer aan de praat te krijgen. „Het zou toch doodzonde zijn als dit verdween?”, zegt de vrijwilligster van dienst.

Thuisgekomen lees ik het internetblog van hardcore onderzoeksjournalist Kees Jonker. Daaruit valt op te maken dat SHH, met 2.500 ouderenwoningen in groot Rotterdam, na wanbeleid van twee ex-directeuren – ieder goed voor twee ton per jaar – aan de rand van de afgrond is gebracht.

Een telefoontje naar SHH leert dat achter de onttakeling van de flat nog meer schuilgaat dan financieel wanbeheer alleen. SHH blijkt de flat te verhuren, en nu is de huurder vertrokken. „Een nieuwe huurder zal beslissen over voorzieningen als balie, directie en museum”, zegt een SHH-zegsman. Ivo de Jong: „Dit hoofdstuk huurders is geheel nieuw voor ons.”