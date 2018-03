Zeven arrestaties voor moord Slowaakse journalist

In het onderzoek naar de moord op de Slowaakse journalist Jan Kuciak en zijn vriendin zijn donderdag zeven arrestaties verricht. Dat bericht Reuters op basis van Slowaakse media.

Een van de verdachten zou Antonino Vadala zijn, een Italiaanse zakenman die banden zou hebben met de Italiaanse maffia. Hij zou zaken doen met functionarissen dichtbij de Slowaakse premier Robert Fico. Politiecommissaris Tibor Gaspar wilde de volledige namen van de verdachten donderdag niet prijsgeven maar bevestigde dat het gaat om verdachten die in een recent verhaal van Kuciak voorkomen. Vadala was de hoofdfiguur in dat verhaal. Volgens Gaspar zullen er nog meer arrestaties volgen, in totaal mogelijk tien.

Het verhaal waar Gaspar op doelde was een van Kuciaks laatste publicaties en ging over de invloed van Italiaanse maffiaorganisatie ‘ndrangheta in Slowakije. Kuciak schreef over fraude met Europese subsidies waarbij geld terecht zou zijn gekomen bij de ‘ndrangheta. In kader van het onderzoek werd donderdag een aantal huiszoekingen verricht in de steden Trebisov en Michalovce in het oosten van het land. De doorzochte huizen zouden toebehoren aan de maffialeden naar wie Kuciak onderzoek deed.

Doogeschoten

Vorige week werden de 27-jarige onderzoeksjournalist Jan Kuciak en zijn vriendin doodgeschoten. Het stel werd zondag dood aangetroffen in hun huis in Velka Maca aan de oostkant van de hoofdstad Bratislava. Kuciak bleek in zijn borst te zijn geschoten en zijn vriendin in haar hoofd.

Kuciak was journalist voor de nieuwssite Aktuality.sk en publiceerde veel over belastingontwijking en fraude. Het onafgemaakte onderzoek van Kuciak naar maffianetwerken werd na zijn dood gepubliceerd in Slowaakse media en het Duitse blad Die Welt.

Hulp uit buitenland

Woensdag werd bekend dat de Slowaakse minister van Cultuur Marek Madaric opstapte in verband met het onderzoek naar de moord op Kuciak. In een verklaring zei Madaric dat hij er niet mee kon leven dat een journalist was vermoord tijdens zijn ambtsperiode.

Eerder raakte de minister van Binnenlandse Zaken Robert Kalinak in opspraak door een publicatie van Kuciak. Volgens de journalist was Kalinak indirect betrokken bij belastingfraude. De zaak leidde vorig jaar tot protesten waarbij het aftreden van Kalinak werd geëist. Donderdag zei de minister hulp ingeschakeld te hebben van buitenlandse opsporingsdiensten waaronder de Amerikaanse FBI en het Britse Scotland Yard.