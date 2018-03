‘Corporaties moeten investeren in huurverlaging’

Woningcorporaties verdienen te veel op huurwoningen en investeren te weinig in huurverlaging. Dat stelt de Woonbond donderdag, die berekende dat bijna een kwart van de huuropbrengsten voor de corporaties winst (inkomsten min uitgaven voor renovaties, onderhoud en personeel) is.

Per huurwoning maken corporaties jaarlijks 1.500 euro winst, aldus de Woonbond. In totaal maakte de sector in 2016 3,3 miljard euro winst. De belangenorganisatie zegt dat de huren de afgelopen jaren dusdanig zijn gestegen dat er geen sprake meer is van een „normaal huurniveau”. „Wij vinden dat er te weinig geïnvesteerd wordt in huurverlagingen,” zegt woordvoerder Marcel Trip van de Woonbond. „Er worden enorme winsten gemaakt, terwijl een half miljoen mensen naast het betalen van de huur nauwelijks meer kunnen rondkomen.”

Woningcorporaties benadrukken dat ze de komende jaren voor grote investeringen staan, zegt Marnix Norder, woordvoerder van de vereniging van woningcorporaties Aedes. „Er is veel nieuwbouw nodig, dat is een belangrijke maatschappelijke plicht. Voor verduurzaming hebben we de komende jaren 2,4 miljard euro nodig.” De Woonbond neemt daar geen genoegen mee. „Het is geen kwestie van kiezen. Het kan allebei”, zegt Trip. (NRC)