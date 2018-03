Tweede plaats voor teamsprintsters

Kyra Lamberink en Shanne Braspennincx hebben op de openingsdag van de WK baanwielrennen in Apeldoorn het zilver gepakt op de teamsprint. De Nederlandse rensters waren in de finale niet opgewassen tegen het Duitse duo Miriam Welte en Kristina Vogel. Het is na goud in 2012, ’13 en ’14 de vierde wereldtitel voor Welte en Vogel. Het brons ging naar de titelverdedigers uit Rusland, zij versloegen in de troostfinale China. (NRC)