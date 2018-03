‘Weg met de rondslingerende deelfietsen in de stad’

Deze week lanceerde de nummer 2 van de nieuw opgerichte partij Stadsinitiatief Rotterdam, Robin van Holst, samen met lijsttrekker Barbara Kathmann van de PvdA een plan tegen buitenlandse bedrijven die deelfietsen aanbieden in Rotterdam en die overal geparkeerd kunnen worden, zoals de oranje Obike uit Singapore en de gele Mobike uit China.

Hun fietsen duiken overal op en zorgen voor een ware jungle van tweewielers op straat. Ze staan bijvoorbeeld bij tramhaltes waar mensen moeten kunnen lopen omdat ze daar moeten in- of uitstappen. Soms liggen er tientallen fietsen opgehoopt op straathoeken waar bewoners ze gedumpt hebben omdat ze alle fietsparkeerplekken bij hun huis bezet hielden. Ook zie je ze in bermen waar toeristen ze achterlieten die er snel vanaf wilden.

Onduidelijk is wie de fietsen opruimt, waardoor ze soms dagen rondslingeren. Vandaar dat het Stadsinitiatief Rotterdam en de PvdA daar vanaf willen. In plaats daarvan willen ze dat de gemeente na een openbare aanbesteding één bedrijf de opdracht geeft een goed systeem te ontwikkelen waarvan de fietsen onderhouden worden door Rotterdamse leerlingen van het mbo en werkzoekenden die zich omscholen tot fietsenmaker.

De stelling luidt: ‘Weg met de rondslingerende deelfietsen. Laat voor Rotterdam een systeem ontwikkelen dat wél werkt.’

Babar Malik, eigenaar fietsenhandel Rijwielservice aan de Nieuwe Binnenweg:

„Wat mij betreft gooien ze al die huurfietsen eruit. In Amsterdam willen ze ze ook niet. Ze slingeren op straat, niemand ruimt ze op. Of Rotterdamse mbo’ers en werkzoekenden opgeleid moeten worden tot fietsenmaker? Hmm, dat is dan wel meer concurrentie voor mijn eigen handel.”

Otto de Klerk, onderweg bij het Centraal Station:

„Ik heb zelf een technische opleiding, dus ik vind het wel een goed idee om jongeren van een mbo werkervaring op te laten doen in het fietsonderhoud van een deelfietsenbedrijf.”

Angelica Preuss, ook bij het Centraal Station:

„Voor mensen die moeilijk aan een baan kunnen komen, is dit een kans om zich om te scholen. Fijn, want dan kunnen ze meedoen.”

Mauricio Slooter, Rotterdammer:

„Eens. Deelfietsen die overal geparkeerd staan, veroorzaken overlast. Er is al te weinig plek om je eigen fiets te parkeren. Alleen moet je wel zorgen dat de prijzen concurrerend blijven. Als je één aanbieder kiest, kan die de prijs bepalen. Maar ja, dat kunnen aanbieders van openbaar vervoer, zoals de trein en de metro, natuurlijk ook.”