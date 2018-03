Walmart en andere winkelketen worden strenger met wapenverkoop

Walmart en de Amerikaanse winkelketen Dick’s Sporting Goods gaan de verkoopvoorwaarden voor wapens aanscherpen in de Verenigde Staten. Walmart stopt met het verkopen van munitie en wapens aan mensen onder de 21 jaar, zo liet ‘s werelds grootste detailhandelconcern woensdagnacht weten. Ook gaat de keten producten die lijken op wapens, zoals speelgoedwapens en niet-dodelijke airsoftgeweren, uit hun webshop halen. In een verklaring zegt het concern dat de “recente gebeurtenissen” aanleiding zijn voor het gewijzigde beleid:

“We nemen onze plicht om een verantwoordelijke verkoper van wapens te zijn heel serieus en gaan daarin nu verder dan de federale wetgeving, door het voor consumenten verplicht te stellen dat ze een controle doorlopen. De wet maakt het mogelijk een wapen te verkopen aan mensen, ook als er niet binnen drie dagen een antwoord komt op een background check. Wij verkopen niet meer zonder dat er een goedkeuring is gegeven.”

Sinds de schietpartij in februari op een school in Parkland, Florida, waarbij 17 doden vielen, lijkt de roep om strengere wapenwetten voor het eerst een veel groter draagvlak te hebben dan voorheen. Walmart stopte overigens al in 2015 met het verkopen van handwapens en semi-automatische wapens, zoals de AR-15. Dit was het wapen dat schutter Nikolas Cruz gebruikte tijdens de schietpartij in Parkland. Cruz had ook een wapen gekocht bij sportketen Dick’s Sporting Goods vorig jaar.

Sportketen Dick’s Sporting Goods verhoogt leeftijd

Naast Walmart heeft ook Dick’s Sporting Goods, een van de grootse sportketens ter wereld, de leeftijd voor wapenverkoop verhoogd naar 21 jaar en is met onmiddellijke ingang gestopt met het verkopen van zogenoemde aanvalswapens. Bij ABC zei Ed Stack, de ceo van de onderneming, dat het bedrijf het gevoel had “iets te moeten doen” toen hij het verdriet zag van de ouders na de schietpartij. In een brief schrijft hij:

“We hebben jullie gehoord. En het hele land heeft jullie gehoord. Schietpartijen zijn een epidemie geworden die te veel mensenlevens eist, die het leven eist van onze kinderen, de hoop van Amerika. Ook al volgen wij de wettelijke regels, wij hebben de schutter van de schietpartij in Parkland een wapen verkocht in november 2017. Dat was niet het type wapen dat hij tijdens de schietpartij kocht. Maar dat had het geval kunnen zijn. (..) Wij geloven dat het tijd is iets te doen.”

Ook riep Stack de Amerikaanse wapenlobbyclub NRA, op om strengere wapenwetten te steunen zoals een verbod op aanvalswapens. De druk op de NRA wordt groter. Sinds de schietpartij in Parkland geven verschillende luchtvaartmaatschappijen en autoverhuurbedrijven geen korting meer aan NRA-leden.

Trump omarmt strengere wapenregels

Opmerkelijk genoeg sloot de Amerikaanse president Trump zich woensdag aan bij de roep om strengere regels. In een uur lang durende speech riep hij de Republikeinen op niet te bang te zijn voor de NRA. Hij herhaalde dat hij een verbod gaat invoeren op de verkoop van ‘bump stock devices’, onderdelen die van bepaalde geweren automatische wapens kunnen maken. Ook vindt hij het bewapenen van docenten, iets wat hij eerder al had voorgesteld, nog steeds een goed idee.

Tijdens een bijeenkomst in het Witte Huis suggereerde Trump dat het mogelijk zou moeten zijn om bij psychisch verwarde personen bijvoorbeeld eerst de wapens af te pakken en “daarna pas naar de rechter te gaan”. Ook zei hij voor strengere achtergrondcontroles te zijn. En hij liet doorschemeren dat een gesprek voor een verbod op aanvalswapens mogelijk moet zijn.