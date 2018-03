Vier blauwhelmen omgekomen in Mali

Vier VN-militairen zijn woensdag omgekomen na een explosie van een bermbom in de centrale Mopti-regio in Mali, meldt persbureau Reuters. Nog eens vier blauwhelmen zijn hierbij zwaargewond geraakt. De militairen komen allen uit Bangladesh. De Verenigde Naties (VN) weten niet wie er achter het incident zit.

Dinsdag kwamen in de Mopti-regio ook al zes Malinese militairen om: hun voertuig reed op een landmijn. De laatste weken neemt het geweld in Mali toe. De VN kwamen vorige week met een rapport over verhoogde vluchtelingenaantallen in het noorden van het land.

MINUSMA-missie

De militaire MINUSMA-missie van de VN in Mali is in 2013 in het leven geroepen om wapen- en mensensmokkel te stoppen en terrorisme te bestrijden. In het land zijn extreem-islamitische groeperingen actief. Ook Nederland doet mee aan de missie, maar het Ministerie van Defensie liet weten dat er geen Nederlanders betrokken waren bij de bermbomexplosie van woensdag.

Volgens Tjibbe Joustra, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), zijn eerder door de Nederlandse missie in Mali onverantwoorde risico's genomen.

Op dit moment is MINUSMA de gevaarlijkste missie van de VN-vredestroepen in de wereld. De afgelopen vier jaar zijn er meer dan 120 blauwhelmen omgekomen in Mali.