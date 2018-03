Walmart en Trump worden strenger over wapenverkoop

Walmart en winkelketen Dick’s Sporting Goods gaan de verkoopvoorwaarden voor wapens in de VS aanscherpen. Walmart gaat geen wapens meer aan mensen onder de 21 verkopen, zo liet het concern woensdag weten. De Amerikaanse president Trump sloot zich aan bij de roep om strengere regels. In een speech riep hij de Republikeinen op niet bang te zijn voor de NRA. Hij wil een verbod op de verkoop van ‘bump stock devices’, die van geweren automatische wapens maken. Ook zei hij voor strengere achtergrondcontroles te zijn. Hij wil mogelijk een gesprek over een verbod op aanvalswapens. (NRC)