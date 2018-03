Twee jaar na Cruijffs dood gaat het ruziemaken gewoon door

Dat gesteggel nu weer over het Stadionplein, zou Johan het logisch hebben gevonden? Cruijff was in staat de meest bizarre toevalligheden A,B,C’tjes te noemen, dus je zou denken van wel. Bovendien verbaasde hij zich meer dan eens over het gemak waarmee de wereld zich in twee kampen verdeelde zodra hij ergens neerstreek. Op de een of andere manier moest je altijd voor of tegen Johan zijn. Nu, bijna twee jaar na zijn overlijden, is dat kennelijk nog steeds zo. Want ongetwijfeld dacht de gemeente het volk blij te maken met de boodschap dat het Stadionplein binnenkort Johan Cruijffplein zal heten. Waarna het volk prompt te hoop liep. Een schande was het.

Lokale omroep AT5 was er als de kippen bij om buurtbewoners een microfoon onder de neus te houden. Hun was niets gevraagd, klaagden ze, waarna een architect fijntjes uitlegde dat de Stadionbuurt alles te maken heeft met de Olympische Spelen van 1928 en erg weinig met voetbal. Als historicus en Cruijffbiograaf in spe kan ik alleen maar zeggen: dat klopt.

Zelfs de moeizame tekst waarmee het stadsbestuur de keuze probeert te legitimeren, zegt iets over de mist waarin besluitvorming rond Cruijff altijd schijnt te moeten plaatsvinden. „Herinnert u het zich nog? Hoe Johan Cruijff op 28 september 1972 met Ajax de Wereldbeker veroverde in het Olympisch Stadion?” Zo begon een pagina van amsterdam.nl. Veel voetballiefhebbers zullen hierna even hebben moeten nadenken. De wereldbeker? 28 september 1972? De wereldbeker voor clubs sprak lang niet zo aan als de Europacup. En Ajax speelde die Europese wedstrijden voornamelijk in het grote Olympisch Stadion omdat er veel kaarten konden worden verkocht. Als het aan de voetballers lag, speelden ze in De Meer, in het vertrouwde kleine stadion aan de Middenweg waar het publiek ongehinderd door een wielerbaan lekker dicht op het veld zat.

Cruijff ‘had’ volgens het stadsbestuur veel met het Olympisch Stadion. Wat de voetballer Cruijff betreft viel dat nogal mee – de eerste keer dat hij er speelde namens Oranje werd hij uit het veld gestuurd. Hij had vooral iets met de aanpalende Citroëngarage, waar hij tegen gunstige voorwaarden zijn beroemde Citroën SM leasde.

Het enige stadion waar Cruijffie veel mee had was De Meer. Hij werd er na het vroege overlijden van zijn vader zo ongeveer opgevoed. Zijn moeder maakte er de kleedkamers schoon. Aan de overkant van de weg rustte zijn vader op De Nieuwe Ooster – naast Betondorp waar Johan op straat had leren voetballen.

Zeker, Cruijff at wel eens een kroketje bij Febo op het Stadionplein. En zijn Foundation zat in het Stadion. Maar zou de Johan Cruijffweg (nu Middenweg) of Johan Cruijffdorp als eerbetoon niet veel meer voor de hand hebben gelegen?

Zo gaan we maar door. Eerst dat eindeloos ondoorgrondelijk gepraat over de Johan Cruijff Arena; nu het curieuze besluit tot het Johan Cruijffplein. Ruzies en misverstanden: in sommige opzichten is er na zijn dood maar weinig veranderd.

Auke Kok is schrijver en journalist.