Trumps vertrouweling Hope Hicks weg

Hope Hicks (29) hoorde bij het kleine groepje vertrouwelingen dat Donald Trump sinds zijn campagne trouw was gebleven. Maar zelfs de Directeur Communicatie, een hoge adviseur en vertrouweling van de president, blijkt niet immuun voor de voortdurende onrust in het Witte Huis. Woensdag maakte het Witte Huis het ontslag van Hicks bekend. Onduidelijk is of ze vrijwillig vertrekt, of dat ze ontslagen is.

De loyale Hope Hicks was eerder model en pr-medewerker van Ivanka Trump. Politieke ervaring had ze niet toen Trump haar toevoegde aan zijn campagneteam. Ze maakte carrière door nooit zélf onderwerp van gesprek te worden. Maar de laatste weken lukte haar dat niet meer. In februari werd bekend dat ze een relatie had met een secretaris van Trump, Rob Porter, die ervan verdacht werd twee ex-vrouwen zwaar te hebben mishandeld. Die crisis, en vooral de chaotische leiding in de dagen erna, kostten stafchef John Kelly bijna zijn baan. De relatie tussen Hicks en Porter is overigens beëindigd.

Russische betrokkenheid

Hicks werd bovendien een steeds belangrijkere speler in het onderzoek naar mogelijke Russische betrokkenheid bij de presidentsverkiezingen van 2016. Woensdag moest Hicks acht uur lang getuigen voor de Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden. Daar zei ze volgens aanwezigen dat ze in het verleden wel eens „leugentjes om bestwil” heeft moeten vertellen.

Die opmerking heeft volgens verschillende Amerikaanse media tot woede bij Trump geleid, al is onduidelijk of dat ook de reden van haar ontslag is. Ook speciaal aanklager Robert Mueller is geïnteresseerd in Hicks, en zou haar, zo berichtte CNN deze week, willen verhoren. Hicks zei twee dagen na de verkiezingen dat Trumps campagneteam helemaal geen contact met Russische regeringsmedewerkers heeft gehad. Mueller zou haar daarover willen horen.

Vierde afscheid

Het komt niet vaak voor dat een Amerikaanse president afscheid neemt van een Directeur Communicatie, een van de belangrijkste posten in het Witte Huis. Maar met het ontslag van Hope Hicks neemt Donald Trump afscheid van al zijn vierde directeur communicatie in dertien maanden (Sean Spicer, Michael Dubke en Anthony Scaramucci gingen haar voor).

Donald Trump was in het verleden altijd lovend over Hicks. Hij gaf haar veel meer privileges dan andere adviseurs. Hij beschouwde haar als een even betrouwbare adviseur als zijn familieleden.