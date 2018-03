Trump voert importheffingen in voor staal en aluminium

Amerikaanse bedrijven die staal en aluminium willen importeren, moeten daar vanaf volgende week flinke toeslagen voor betalen. President Trump kondigde donderdag in het Witte Huis importheffingen van 25 procent (staal) en 10 procent (aluminium) aan, meldt persbureau AP.

Trump hoopt met de heffingen, die volgens hem “heel lang” van kracht zullen blijven, de Amerikaanse industrie een steuntje in de rug te geven. Eerder op de dag twitterde hij al dat de staal- en aluminiumsector “verwoest zijn door decennia van slecht beleid en oneerlijke handel met landen over de hele wereld”. Hij doelt daarmee op China, dat tegen lage prijzen grote hoeveelheden staal en aluminium produceert.

Our Steel and Aluminum industries (and many others) have been decimated by decades of unfair trade and bad policy with countries from around the world. We must not let our country, companies and workers be taken advantage of any longer. We want free, fair and SMART TRADE!

