Trainingsritme had ze niet, wel een zilveren medaille

Met nauwelijks indoormeters in haar benen is Sifan Hassan donderdag bij de overdekte WK atletiek in Birmingham tweede geworden op de 3.000 meter, achter de Ethiopische Genzebe Dibaba, die net als in 2014 en 2016 goud won.

De naar de VS verhuisde Nederlandse atlete liep ter voorbereiding op haar indoorseizoen één 3.000 meter. In Seattle, in een snelle tijd van 8.34,45 minuten, dat wel, maar ook op een baan die langer is dan 200 meter en daarmee niet aan de officiële eisen van de Atletiekunie voldoet. Daardoor werd haar tijd niet erkend als limiet voor de WK indoor. Ze werd op grond van internationale toegangseisen, waarvoor ook outdoor-resultaten worden meegerekend, door technisch directeur Ad Roskam aan de Nederlandse ploeg toegevoegd.

Zo is Sifan Hassan ook in Birmingham een speciaal geval. Zoals de geboren Ethiopische dat eigenlijk haar hele carrière al is. Ze vluchtte naar Nederland zonder sportambities, en meldde zich aan bij een atletiekclub om de tijd te doden. Daarna stootte ze in een stroomversnelling door tot eerst de Nederlandse, en vervolgens de internationale top.

Hassan, als loopster gevormd door Honoré Hoedt, verdedigt zondag in Birmingham haar wereldtitel op de 1.500. Hoewel, helemaal zeker is dat niet. Ze zegt zelf pas na de 3.000 een beslissing te nemen. De ervaring leert dat Hassan, mits vrij van klachten, dan wel meedoet.

Als de wedstrijd in Seattle een indicatie is voor haar vorm kan het een interessant WK voor Hassan worden. Maar met haar weet je het nooit, vooral omdat de atlete nu aan het zicht is onttrokken. Hassan traint in Oregon bij Alberto Salazar, een voormalige marathonloper die een, zacht uitgedrukt, nogal omstreden reputatie heeft opgebouwd. Hij zou tot het randje experimenteren met voedingssupplementen en daar volgens de Amerikaanse antidopingautoriteit Usada soms overheen gaan. Die stelde vorig jaar al een onderzoek naar Salazars experimenteerdrift in, waarvan de resultaten overigens nog steeds op zich laten wachten.

Salazar boekte vooral succes met de Britse langeafstandsloper Mo Farah, goed voor vier olympische en zes wereldtitels. Farah is vorig zomer op de WK in Londen gestopt met baanatletiek om de overstap naar de marathon te maken.

Naast Hassan maken aan Nederlands zijde met name Dafne Schippers (60 meter) en mogelijk Eelco Sintnicolaas (zevenkamp) en Nadine Visser (60 meter horden) kans op een finaleplaats op de WK indoor in Birmingham.