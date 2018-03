Bloemkool, kappertjesboter

Groente als hoofdbestanddeel van een maaltijd: het is een trend die onomkeerbaar is. En dat is helemaal niet erg, want deze aangebakken stukken bloemkool kun je niet alleen serveren als biefstuk, ze zullen ook minstens net zo lekker smaken.

Verwijder eventuele bladeren van de bloemkool en snij het onderste stukje van de stronk. Snij de bloemkool in vier gelijke stukken, zodat de kwarten mooi heel blijven. Verhit in een zware braadpan driekwart van de boter tot die bruin begint te kleuren en leg de stukken bloemkool in de pan. Zorg dat de stukken intact blijven, draai ze om en laat ze aan alle kanten bruin kleuren in de boter.

Doe een nieuwe klont boter in de pan en voeg ook de knoflook en kappertjes toe. Wentel de bloemkool nog een keer door de boter. Zet de pan als de bloemkool mooi gekleurd is circa twintig minuten in een op 180 graden voorverwarmde oven.

Bestrooi de bloemkool met een flinke hand gesneden peterselie en serveer als een biefstuk, met een frisse salade en misschien een stuk brood.