Het is behaaglijk warm en weldadig rustig in de stiltecoupé van de intercity. Net ingestapte passagiers wurmen zich uit hun winterjas en nestelen zich met boek of tablet in hun stoel. Na een kwartier mindert de trein vaart en stopt op het volgende station. Luid stommelend komen een man en een vrouw binnen. Ze praten druk en hard. Zich van geen opschrift ‘stiltecoupé’ bewust zijnd klappen ze hun blindenstokken in.

