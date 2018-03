Rotterdams Stadsarchief verwerft zeldzaam affiche

Het Stadsarchief Rotterdam heeft op een veiling in New York een zeldzaam art déco affiche gekocht van de Rotterdamse fietsfabrikant Kestein. De aankoop was mogelijk dankzij de stichting Droom en Daad, een vorig jaar door de Rotterdamse miljardairsfamilie Van der Vorm opgericht vermogensfonds. Droom en Daad staat onder leiding van voormalig directeur van het Rijksmuseum en Rotterdammer Wim Pijbes.

Het Kestein-affiche dateert uit 1935 en is naar een ontwerp van Hans Detlev Voss (1907-1976). De van oorsprong Duitse familie Kestein verkocht fietsen onder eigen naam vanaf 1924. In 1930 verhuisden ze naar een nieuwe fabriek aan de Aelbrechtskade, waar ze transportfietsen en bakfietsen maakten. In de jaren vijftig ging de firma failliet.

De stijl van het affiche, aldus Wim Pijbes, „is typerend voor de tijd en past geheel in de sfeer van Rotterdamse ondernemingen als Van Nelle, de Batavierlijn en de Holland Amerika Lijn, die voor hun grafische uitingen vooruitstrevende ontwerpers inhuurden.” Voor zover bekend is van het Kestein-affiche geen ander exemplaar overgeleverd.

Het Stadsarchief Rotterdam beheert zo’n 50.000 affiches en aanplakbiljetten. Het is de grootste collectie van Nederland. De gehele collectie is opgeslagen in depot. Soms gaan er tijdelijk bruiklenen naar musea.

Droom en Daad investeert met regelmaat in kunst en cultuur in Rotterdam. Vorige week werd bekend dat Rotterdam dankzij Droom en Daad een jaarlijks choreografieconcours krijgt, waarvan de hoofdprijs 100.000 euro bedraagt. Van dat geld krijgt de winnaar de gelegenheid een eigen, volwaardige choreografie te maken.

De ‘Rotterdam International Duet Choreography Competition (RIDCC) wordt daarmee de eerste choreografieprijs voor duetten van Nederland. Naar eigen zeggen is het „de grootste dansprijs ter wereld in zijn soort”.

Het concours staat open voor binnenlandse en buitenlandse makers en vindt dit jaar voor het eerst plaats op 21, 22 (voorrondes) en 23 juni (finale) in de Rotterdamse Schouwburg.

Makers kunnen nieuw en bestaand werk (niet meer dan twee jaar oud) inleveren, dat maximaal twaalf minuten lang is. Uit de inzendingen worden zestien stukken geselecteerd, die mogen deelnemen aan de voorrondes. De winnaar van de hoofdprijs kan de nieuwe choreografie maken bij het productiehuis van Theater Rotterdam in samenwerking met het Scapino Ballet.

De hoofdprijs van 100.000 euro komt geheel voor rekening van Droom en Daad. De bijdrage is in elk geval voor drie jaar toegezegd. Het Kestein-affiche kostte Droom en Daad 1.100 Amerikaanse dollars, omgerekend 893 euro.