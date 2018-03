Presidentsverkiezingen Venezuela uitgesteld tot mei

De presidentsverkiezingen in Venezuela zijn uitgesteld tot de tweede helft van mei. Dat heeft de nationale kiesraad bekendgemaakt, nadat de regering van president Nicolás Maduro met enkele oppositiepartijen overeenstemming had bereikt over de verplaatsing naar een latere datum. Dat meldt persbureau Reuters.

De stembusgang stond gepland voor 22 april, terwijl de nieuwe presidentstermijn pas in januari 2019 begint. Normaal gesproken zijn de verkiezingen pas kort voor de ingang van de termijn. De tweede man van regeringspartij PSUV, Diosdado Cabello, vroeg in januari echter een stemming aan over een vervroegde verkiezingsdatum. De grondwetgevende vergadering, een volkscomité van regeringsgezinde burgers, stemde unaniem in met het voorstel om al vóór 30 april verkiezingen te houden.

De belangrijkste oppositiepartijen vrezen dat Maduro door de verkiezingen vroeger te houden wil profiteren van verdeeldheid onder zijn tegenstanders. Daarom hebben zij aangekondigd dat ze de verkiezingen zullen boycotten, tenzij de regering in aantal eisen inwilligt. Één daarvan is het naar een latere datum verschuiven van de stembusgang. Naar die eis heeft de regering nu dus geluisterd.

Inval bij huis van oppositieleider

Het olierijke Venezuela verkeert al jaren in economische en politieke crisis. Het land kampt onder meer met gigantische inflatie. Voedsel is schaars en het is lastig om in Venezuela aan medicijnen te komen. Maduro slaat geregeld demonstraties tegen de regering met harde hand neer. Alleen al afgelopen jaar vielen daarbij meer dan 120 doden.

Oppositieleider Leopoldo Lopez staat sinds juli vorig jaar onder huisarrest - na daarvoor sinds 2014 in de gevangenis te hebben gezeten. Zijn vrouw meldde donderdagmiddag op Twitter dat de politie gewapend was binnengevallen. Dat gebeurde vlak nadat de Amerikaanse krant The New York Times een artikel had gepubliceerd waarin Lopez onder meer vertelt hoe de veiligheidsdiensten het hem onmogelijk proberen te maken met journalisten te spreken.

De oppositie in Venezuela heeft een meerderheid in het parlement. Maar dat parlement werd vorig jaar door het Venezolaanse hooggerechtshof buitenspel gezet. Via een omstreden referendum zette Maduro de grondwetgevende vergadering op. Die nam de macht van het parlement vervolgens over. Bij de komende presidentsverkiezingen zijn Maduro’s twee belangrijkste tegenstrevers uitgesloten van deelname.