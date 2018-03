Poetin kondigt nieuwe ‘vernietigende’ kernraket aan

De Russische president Poetin heeft tijdens zijn jaarlijkse speech voor het Russische parlement een, naar eigen zeggen nieuw, krachtig type kernraket gepresenteerd. Het zou gaan om een door nucleaire energie aangedreven kruisraket, waarmee, aldus de president: „ieder punt op aarde geraakt” kan worden en die niet onderschept zou kunnen worden door bestaande antiraketsystemen. Over de technische details wordt sinds de onthulling in de media druk gespeculeerd.

Op een groot videoscherm presenteerde Poetin een nieuwe kruisraket, waarop een kernkop kan worden aangebracht. De nieuwe raket zou een onbeperkt bereik hebben. Er werd een animatie getoond, waarin te zien was hoe de kruisraket rond de wereld vloog. Poetin nodigde Russische burgers uit een naam te bedenken voor de nieuwe nucleaire aanwinst.

‘Een meteoriet, een vuurbal’

Daarnaast presenteerde Poetin nog vijf andere, deels nieuwe systemen, waaronder de ‘Avangard’, volgens Poetin een „intercontinentale, hypersonische raket die zich met twintig keer de snelheid van het geluid zou voortbewegen. De raket was volgens Poetin „als een meteoriet, een vuurbal”. Ook maakte Poetin gewag van succesvolle tests, eind vorig jaar, de al eerder aangekondigde ‘Sarmat’-raket, een intercontinentale ballistische raket met eveneens een groot bereik.

Poetin benadrukte dat hij niet stond te bluffen, en stelde dat Ruslands militaire macht gericht is op het bewaren van de vrede in de wereld. Ook zei hij dat de Russische interventie in Syrië bewijs is voor de militaire capaciteiten van zijn land.

At Putin's speech they're literally showing videos of new ballistic missiles heading toward the United States as he promises to "overcome misile defense" pic.twitter.com/iMojufntMT — Alec Luhn (@ASLuhn) 1 maart 2018

Poetin gebruikte dreigende woorden. “Jullie hebben nooit geluisterd, dan luisteren jullie nu”, zei hij, waarmee hij de indruk wekte het woord te richten tegen het Westen. Ook zei hij het gebruik van nucleaire wapens tegen bondgenoten “als een nucleaire aanval op ons land” te zullen beschouwen. Zijn speech werd in een volgepakte zaal nabij het Kremlin ontvangen met een staande ovatie.

Naast zijn militaire onthullingen, zette hij de verdere plannen uiteen voor zijn komende presidentschap. Over ruim twee weken, op 18 maart, zijn de presidentsverkiezingen waarin Poetin naar alle verwachting zal worden herkozen voor een vierde termijn.