Opperrabinaat krijgt concurrentie bij keuren restaurants in Israël

De opperrabbijnen verliezen hun monopolie over de koshere restaurants in Israël. De zionistisch-religieuze organisatie Tzohar heeft deze week aangekondigd een eigen keuringsdienst op te zetten om te zien of restaurants zich aan de joodse spijswetten houden. Dat betekent onder meer dat ze in hun keukens niet hetzelfde bestek mogen gebruiken voor zuivel en vlees. Bijzonder is dat niet alleen mannen, maar ook vrouwen de restaurants gaan keuren. In Nederland gebeurt dat al, maar in Israël zijn vrouwelijke controleurs een nieuw verschijnsel.

Volgens de organisatie moet de keuring van koshere restaurants „transparanter en competitiever”. Tot nu toe moeten restauranthouders zich tot het opperrabinaat wenden voor een certificaat waarop staat dat hun bedrijf zich aan de ‘kashrut’ (spijswetten) houdt. Op dat systeem is veel kritiek, omdat restauranteigenaren de controleurs van het rabbinaat moeten betalen om het gewilde papiertje te krijgen en te behouden. Daardoor is volgens critici de onafhankelijkheid in het geding.

Onafhankelijker

Tzohar claimt onafhankelijker te kunnen werken, omdat de controleurs worden betaald door de organisatie zelf en niet door de restaurants. Het opperrabinaat keurde de stap van de organisatie onmiddellijk af, omdat dit het officiële keuringssysteem zou ondermijnen.

Het is niet de eerste organisatie die de concurrentie met de opperrabbijnen aangaat. Vijf jaar geleden kwam er al een pionier op de koshere markt, die eigen keuringen ging uitvoeren. De organisatie Hashgacha Pratit heeft nu zo’n veertig restaurants onder haar hoede, vooral in Jeruzalem. Tzohar kan de markt echter pas echt opschudden, omdat de organisatie veel groter en bekender is. De ambitie is in de komende twee jaar zo’n 1.200 restaurants en bedrijven te gaan controleren.

Het certificaat dat de restaurants mogen ophangen mag alleen het woord ‘kashrut’ of ‘kosher’ bevatten als het door het opperrabinaat is goedgekeurd, maar het logo van het nieuwe controleorgaan gaat zo op een officieel stempel lijken dat de gemiddelde restaurantbezoeker met een loep zal moeten kijken om het verschil te ontwaren.