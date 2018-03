Naar de kerk met je AR-15 geweer

Zo'n 250 koppels zijn woensdag in een kerk in het Amerikaanse Newfoundland, Pennsylvania, gezegend met in hun handen de semi-automatische AR-15. Met dat geweer schoot de 19-jarige Nikolas Cruz op 14 februari zeventien leerlingen en docenten dood in zijn voormalige school in Florida. De ceremonie in de kerk heeft hier niks te mee maken, zegt pastoor Hyung Jin Moon tegen persbureau Reuters. De bijeenkomst zou maanden geleden gepland zijn. Volgens hem zijn de wapens een teken van vrede en bestaan ze juist om "Gods kinderen te beschermen".