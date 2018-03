Winkelketen in VS stopt verkoop van automatisch wapen

De Amerikaanse winkelketen Dick’s Sporting Goods, met meer dan zeshonderd filialen, heeft bekendgemaakt geen semi-automatische geweren meer te zullen verkopen. Dit type wapens werd gebruikt in de schietpartij op een middelbare school in Florida, waarbij 17 mensen de dood vonden. Na de schietpartij laaide de discussie over wapenbezit in de VS weer op. Een aantal grote Amerikaanse bedrijven heeft banden met wapenlobby NRA verbroken. Politici in Florida hebben maatregelen voorgesteld om wapenbezit te reguleren, waaronder een voorstel om docenten te bewapenen. (Reuters)