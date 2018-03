Onconventionele beursgang Spotify

Muziekdienst Spotify heeft woensdag bij de Amerikaanse beurswaakhond een officiële aanvraag ingediend voor een beursgang van 1 miljard dollar (0,8 miljard euro). Het Zweedse streamingbedrijf zoekt een notering aan de New York Stock Exchange, waar het onder de naam SPOT verhandeld zal worden. De aanstaande beursgang van Spotify was bekend, maar nu heeft het bedrijf de details gerapporteerd. De Zweden kiezen voor een zogenaamde ‘direct listing’. Spotify geeft geen nieuwe aandelen uit en haalt dus ook geen nieuw geld op; het laat enkel zijn bestaande aandelen registeren.

Met een ‘direct listing’ vermijdt het bedrijf de vergoedingen die doorgaans aan zakenbanken betaald moeten voor het begeleiden van een onderneming naar de beurs. Daardoor is ook nog onbekend wat een aandeel Spotify gaat kosten. Het is hoogst ongebruikelijk voor zo’n groot bedrijf – de waarde wordt geschat op 10 tot 20 miljard dollar – om op deze manier een notering te zoeken.

In de documenten die de muziekdienst woensdag bij de Amerikaanse beurscommissie indiende, stond ook dat Spotify in 2017 een omzet van ongeveer 4,1 miljard euro draaide. Een jaar ervoor was dat 3 miljard euro. De operationele verliezen stegen ook: van 349 miljoen euro in 2016 tot 378 miljoen euro in 2017. (NRC)