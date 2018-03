Mannenmode zonder mannen

Biologisch zijn ze vrouwen, en daar zijn ze tevreden mee. Hun kleding komt van de mannenafdeling, of de kast van hun vader, en soms wordt gedacht dat ze mannen zijn. Genderneutraal is het woord dat meestal wordt gebruikt om hen te beschrijven, maar de tweeling Anne en Lisa Bosveld (22) houdt niet van etiketten. Anne en Lisa zijn ze, personen met een naam. Of, hoe ze op Instagram heten: Wolf Woodfield en Storm Woodfield. Wolf en Storm zijn de namen die hun moeder voor ze had bedacht .

Lisa heeft net haar propedeuse psychologie gehaald en begint binnenkort met rechten , Anne is ‘spoken word-artist’ en volgt de opleiding Creative Writing aan ArtEZ. Als tieners zaten ze in het eerste vrouwenelftal van FC Twente en in Jong Oranje. Toen Anne stopte, speelde Lisa nog een paar maanden in een universiteitsteam in Ohio. Daarna hebben ze gekickbokst en gebokst. Nu loopt Lisa hard, Anne sport op dit moment niet. Anne, de grenzeloze van twee, heeft veel meer (tekst)tatoeages dan Lisa, de serieuzere. Bij Anne zijn sommige teksten van haarzelf.

In 2015 maakte Sophie Dros een korte documentaire over ze, What’s a gender? In de periode waarin die uitkwam, had Lisa een relatie met Christina Curry, de dochter van Patricia Paay en Adam Curry. Die twee dingen hebben ervoor gezorgd dat ze bekende persoonlijkheden zijn geworden. Ze zitten in nog een documentaire over gender (Gender Bende), werden geïnterviewd voor tijdschriften en figureerden in campagnes van Dove en Hudson’s Bay. Ze liepen modeshows en zijn te zien in een videoclip van Naaz.

Poseren gaat de fotogenieke tweeling ogenschijnlijk gemakkelijk af. Maar als Lisa solo op de foto gaat, vertelt ze dat ze zich zekerder voelt als Anne naast haar staat. Als Anne even later in haar eentje staat, zegt ze precies hetzelfde. Alle kleding komt uit de mannencollecties, tenzij anders vermeld.

