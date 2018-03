Vier Bengaalse VN-militairen gedood door bermbom in Mali

Vier VN-militairen in Mali zijn woensdag omgekomen door een explosie. Ze waren afkomstig uit Bangladesh. Ook hun vier ernstig gewonde collega's komen uit dat Aziatische land, lieten de Verenigde Naties deze donderdag weten. De militairen verloren het leven toen een explosief ontplofte bij hun voertuig. Een dag eerder waren in dezelfde omgeving ook al zes Malinese militairen omgekomen toen hun voertuig op een landmijn reed. In Mali zijn ook Nederlandse militairen actief, maar zij waren volgens het ministerie van Defensie niet betrokken bij het incident van woensdag. Bangladesh levert wereldwijd zevenduizend manschappen aan vredesoperaties van de VN. Secretaris-generaal António Guterres van de VN condoleerde de nabestaanden van de slachtoffers. (Reuters/ANP)