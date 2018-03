Minder winst voor NS in 2017, maar meer reizigers

Spoorbedrijf NS heeft vorig jaar een winst geboekt van 24 miljoen euro. Dat is fors minder dan het jaar daarvoor toen het bedrijf nog 212 miljoen euro winst maakte. Die daling van de winst is deels het gevolg van een boete van 41 miljoen euro die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) NS heeft opgelegd vanwege gesjoemel in de aanbestedingsprocedure van het regionaal openbaar vervoer in Limburg. Dat blijkt uit het donderdag gepubliceerde jaarverslag van NS. De winstcijfers in 2016 waren ongewoon hoog omdat NS in dat jaar 117 miljoen euro incasseerde uit de verkoop van vastgoed.

NS wist vorig jaar meer reizigers aan zich te binden. Zij maakten 150 miljoen kilometers meer aan reizen dan het jaar daarvoor, een stijging van 0,8 procent. Vorig jaar reden alle NS-treinen op groene energie. De klanttevredenheid steeg vorig jaar van 77 naar 80 procent. De kans op een zitplaats was in 2017 95,1 procent.

Evaluatie op komst

2018 is voor NS een spannend jaar omdat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in 2019 de prestaties van het bedrijf beoordeelt. Als die evaluatie tegenvalt, loopt NS het risico dat het monopolie op het hoofdrailnet in 2025 niet verlengd wordt. Die wordt dan openbaar aanbesteed. Met name op de HSL-lijn presteert NS nog steeds onder de maat.

President-directeur Roger van Boxtel waarschuwde bij de presentatie voor een „ideologisch debat” over marktwerking op het spoor. Dat debat moet eigenlijk gaan over het feit dat elke versnippering bijdraagt aan een nog grotere complexiteit van het spoornetwerk. NS verloor vorig jaar een aantal regionale treinlijnen, zoals die van Zwolle-Enschede. Maar volgens Van Boxtel kan NS weer lijnen terugwinnen omdat het bedrijf weer mee gaat doen aan regionale aanbestedingsprocedures.

In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk doet dochterbedrijf Abellio goede zaken. In beide landen is het bedrijf inmiddels de vierde spoorvervoerder. De buitenlandse activiteiten van het dochterbedrijf zijn winstgevend.