‘Mijn oma overleed en ik kon niet bij haar zijn’

Juliette Waterval: „Ik zou net als mijn vader veel willen reizen. Sowieso naar Peru, de bergen, Machu Picchu.”. Khalid Amakran Naam: Juliette Waterval (14), Lent Zit in: 3 vmbo-tl Woont met: vader, moeder, broertje (11) Vader: juridisch adviseur Moeder: gastouder

‘Je telefoon is een soort tweede dimensie. Ik zeg niet dat ik niet zonder kan leven. Maar het is half mijn sociale leven. Ik denk dat wij allemaal een beetje verslaafd zijn. Er gebeurt zoveel in je telefoon. Kan goed zijn, kan slecht zijn, net als in de echte wereld. Goed is dat mensen elkaar ontmoeten. Slecht is nepnieuws, cyberpesten. Je merkt ook dat op sociale media dingen gebeuren die in het echt niet gebeurd zouden zijn. Kleine conflicten. Ik kreeg een keer een bericht dat ik verkeerd begreep. ‘Juliette is lelijk’, met mijn naam verkeerd geschreven. Ik was van huh? Ze bedoelde dat mijn naam lelijk was op die manier. Soms is het echt beter om even te praten in het echt.

„Ik heb een paar keer een vriendje gehad, de langste duurde een maand. Het is wel grappig. Je kunt samen leuke dingen doen. Ik vind het nu niet iets wat ik nodig heb. Mijn vriendinnen en ik praten wel over jongens. Het is een leuk onderwerp. Hij hoeft niet per se knap te zijn, maar meer ‘je type’. Het belangrijkst is dat hij eerlijk is. Ik haat het als jongens liegen. Meisjes kunnen ook goed liegen maar dan zie ik het sneller. Bij jongens komt het meer als een verrassing.

‘Ik spreek Spaans, ik ben tweetalig opgevoed. Mijn moeder komt uit Peru. Ze heeft mijn vader daar ontmoet, in een bioscoop. Peru vind ik echt een mooi land. Het landschap varieert meer dan in Nederland. Mijn moeder komt uit de stad Trujillo. Met de bus is het een hele dag vanaf Lima. Eerst woonde mijn oma daar. Zij is twee jaar geleden overleden. Dat vond ik lastig. Je bent op een lange afstand en je kunt er niet voor haar zijn. Ik was ook boos. Vooral toen ze dood was. Het voelt dan ook niet echt. Mijn moeder is nog geweest voor de begrafenis. Ik kon niet mee door school.

„Vorig jaar heb ik in Spanje mijn duikbrevet gehaald. Onder water ben je in andere wereld. Je hoort bijna niets. Alsof je in een droom bent. Mijn vader heeft in Australië gedoken, bij het koraalrif. Ik zou net als mijn vader veel willen reizen. Sowieso naar Peru, de bergen, Machu Picchu. Ik weet nog niet wat ik verder wil doen. Misschien de kant van zorg en welzijn. Ik ben best wel geïnteresseerd in biologie en ik vind het leuk om mensen te helpen. Het is belangrijk dat iedereen de zorg krijgt die hij verdient.”

In de rubriek Jong! vertellen pubers over zichzelf, de wereld en elkaar. Aanmelden: pubers@nrc.nl.