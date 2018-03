Ik heb Mies Bouwman nooit erg bewust meegemaakt op televisie. Ik ben geboren na Eén van de acht. In de hoofdrol heb ik wel eens gezien, maar ik weet er niet veel meer van. Mies was een vrouw die wel eens op tv was en die me aardig leek.

Ik herinner me verder vooral verwarring. In die tijd had je namelijk ook de schrijfster Mies Bouhuys, en de schrijfster Miep Diekmann. In mijn hoofd vormden deze drie vrouwen één conglomeraat van Mie-achtigheid. Als klap op de vuurpijl raakte juist ook in de jaren tachtig het gerecht ‘mie’ enigszins in de mode. Bij de Muppetshow was een karakter dat alleen maar ‘mie mie’ zei. Het was, kortom, het mie-tijdperk. Toevallig was het ook ‘the age of me’, oftewel het ik-tijdperk.

Worden meisjes nu nog Mies of Miep genoemd? Ik heb ze nog niet voorbij zien komen, en ik woon toch in een buurt waar iedereen kiest voor de noeste traditionele naam die iedereen alweer vergeten was. Een naam als een vergeten groente, een schorseneer van een naam. Daar zou Mies ook best tussen kunnen zitten.

Gelukkig is dit na te zoeken via de Voornamenbank van het Meertens Instituut. Daar kun je bijvoorbeeld zien dat de naam ‘Lauren’ heel erg in is, sinds Lauren Verster op het collectieve netvlies staat. (En dat de naam ‘Paulien’ nagenoeg niet meer gegeven wordt.)

Maar goed, Mies dus. In Bouwmans hoogtijdagen werd de naam Mies niet aan baby’s gegeven. Misschien was zij toen te controversieel om als rolmodel te dienen, of was haar naam te ouderwets om op te boksen tegen haar populariteit. (Of had het ermee te maken dat het Jiddisje woord ‘mies’ (‘bangelijk, lelijk’) toen ook nog wel gebruikt werd?)

Maar Mies zit nu wel degelijk in de lift. In 2016 zijn er zeventien Miezen geboren. Is dit het schorseneer-effect? Misschien. Maar Miep, een vergelijkbare naam, is vanaf halverwege de jaren zestig onafgebroken impopulair. Niemand heet nog Miep. De afgelopen vijf jaar zijn er in totaal zes Miepen bijgekomen. Logisch, denk je dan, want zolang we tegen elkaar zeggen: „Zit niet zo te miepen”, noem je je kind geen Miep. Dan kun je haar ook wel meteen Zeur noemen.

Dus wordt Mies populair door het schorseneer-effect? Een ouderwetse naam, niet (meer) gehinderd door de vervelende connotaties waar Miep mee te maken heeft? Wellicht. Maar laten we ook Mies Bouwman wat credits geven. ‘Mies’ is in opkomst door het schorseneer-Bouwman-effect.