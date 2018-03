Betoging voor Nafta

Demonstratie tegen de Amerikaanse president Trump, woensdag voor het ministerie van Buitenlandse Zaken in Mexico. De Mexicaanse minister van Handel, Ildefonso Guajardo, zou woensdag een ontmoeting hebben met de Amerikaanse minister van Economische Zaken Wilbur Ross. De moeizaam verlopende onderhandelingen over het Noord-Amerikaanse handelsverdrag Nafta staan formeel niet op de agenda, maar de verwachting is dat die wel zullen worden besproken. Trump dreigt met importtarieven als het handelsvedrag niet wordt aangepast.