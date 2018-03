Meer registraties orgaandonatie na nieuwe wet

Het aantal mensen dat zich als orgaandonor heeft laten registreren, is licht toegenomen sinds de nieuwe donorwet op 13 februari door de Eerste Kamer werd aangenomen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die het ministerie van Volksgezondheid donderdag heeft gepubliceerd. Het merendeel van de nieuwe registraties is van mensen die aangeven geen donor te willen zijn. Maar op het totaal kwamen er 5.435 potentiële donoren bij.

De nieuwe donorwet, die in de zomer van 2020 moet ingaan, bepaalt dat van iedere volwassen Nederlander die zich niet gemeld heeft voor of tegen orgaandonatie, wordt vastgelegd dat deze bij plotseling overlijden ‘geen bezwaar’ heeft tegen transplantatie. Het doel is om met meer donoren meer succesvolle orgaantransplantaties te kunnen uitvoeren.

Tegenstanders van de wet waarschuwden dat deze ook een negatief effect zou kunnen hebben, als mensen die geen donor willen zijn dit massaal zouden registreren. Overigens hebben nabestaanden in zowel de huidige als de nieuwe wet het laatste woord over het uitnemen van organen bij hun dierbaren.

Tussen 1 februari en 1 maart hebben ruim 132.000 mensen zich nieuw aangemeld bij het donorregister, vele malen meer dan in een ‘normale’ maand. Tegelijkertijd hebben zeker 54.000 mensen hun bestaande registratie gewijzigd. Zowel de nieuwe registraties als de wijzigingen zijn merendeels van mensen die geen donor willen worden. Begin februari kende het register 1.755.613 negatieve registraties, nu zijn dat er bijna 1.879.138.

Het aantal nieuwe en gewijzigde registraties van mensen die wel donor willen zijn, groeide ook: begin februari waren er 3.690.573 mensen met een ja-registratie, nu zijn dat er 3.696.008 (een toename van 5.435 mensen). De meeste Nederlanders staan nog steeds niet in het donorregister: in totaal hebben ruim zes miljoen mensen zich geregistreerd.