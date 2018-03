Marine le Pen vervolgd voor verspreiden gewelddadige foto’s

Marine Le Pen is donderdag officieel in staat van beschuldiging gesteld voor het verspreiden van gewelddadige beelden. De Franse Front National-leider riskeert een gevangenisstraf van drie jaar en een boete van 75.000 euro.

Het is nog niet zeker of Le Pen ook daadwerkelijk voor de rechter moet verschijnen. Een officiële beschuldiging is in het Franse rechtssysteem een stap die voorafgaat aan het indienen van een aanklacht. Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen of het dat gaat doen.

Via Twitter verspreidde Le Pen in december 2015 drie zeer gewelddadige foto’s waarop onder meer de onthoofding van de Amerikaanse journalist James Foley te zien was. Ze schreef erbij: “dit is IS.” Ze reageerde op een islamdeskundige die op televisie een vergelijking had gemaakt tussen het Front National en IS.

Le Pen reageerde volgens persbureau AFP boos. “Ik ben in staat van beschuldiging gesteld omdat ik de verschrikkingen van IS heb getoond. In andere landen zou ik daar een medaille voor krijgen.”

Kritiek

Het verspreiden van de foto’s leidde in 2015 tot veel kritiek. Premier Manuel Valls noemde de foto’s “monstrueus” en een “morele fout”. Ook de ouders van Foley lieten weten “diep geschokt” te zijn. Le Pen verwijderde daarna de foto met het lichaam van Foley.

In eerste instantie beriep Le Pen zich op haar parlementaire onschendbaarheid als lid van het Europees Parlement en weigerde mee te werken. In maart 2017 stemde het Europees Parlement in met het opheffen van haar onschendbaarheid waarna het Franse Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek kon beginnen.