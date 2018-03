‘Krakersbolwerk’ op VU gaat rustig door met yogalessen

Krakers op de Zuidas. Wie goed zoekt, kan ze vinden. Tussen winderige pleinen en de hoge torens van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), op een hoekje van een grijze kantoorkolos, zit een autonoom centrum dat deze week in het nieuws kwam: De Verrekijker.

Alleen, hoe lang nog?

Nadat op dinsdag de controversiële Palestina-strijder Rasmea Odeh (leeftijd: 70 of 71) in de door studenten gerunde locatie kwam spreken, zei de VU een dag later de ruimte per direct te willen sluiten.

Reden: Odeh werd in de jaren ’70 in Israël veroordeeld voor een terroristische aanslag waarbij twee scholieren omkwamen. De universiteit, die de ruimte eerst gedoogde, was niet ingelicht over haar komst en vindt dat onacceptabel.

Vrouwelijke vrijheidsstrijders

Op twee andere locaties mocht de lezing van Odeh, die in het teken stond van ‘vrouwelijke vrijheidsstrijders’ niet doorgaan. De organisatie die haar had uitgenodigd, de anti-kapitalistische en anti-imperialistische Revolutionaire Eenheid (RE), zou bij onder andere de Amsterdamse Nassaukerk onder valse voorwendselen een zaal hebben geregeld. Toen die instelling daar lucht van kreeg werd het optreden afgezegd.

Het collectief van De Verrekijker bood via een gezamenlijk contact de RE vervolgens een ruimte aan voor de lezing van Odeh.

Na alle ophef moest die ruimte dus woensdagavond ‘onmiddellijk’ leeggeruimd worden door de circa dertig vrijwilligers van De Verrekijker, gebood de VU.

Maar op donderdagmiddag is er van zo’n verhuizing niks te zien. Op de bankstellen zitten rond de tien studenten met laptops en oortjes te studeren. Over dinsdagavond en de ontruiming gaat het weinig, behalve als je er naar vraagt.

Gekraakt

De locatie is in 2015 zonder toestemming gekraakt en dus gaat De Verrekijker ook niet zomaar weg, zegt vrijwilliger Patchelly, die naar goed krakersgebruik zijn achternaam niet wil noemen. Wat hem betreft reageert de VU te hard. Op deze plek zouden vooral buitenlandse studenten studeren en elkaar ontmoeten – op doorgaans niet heel controversiële avonden met bijvoorbeeld films en professoren.

Bezoeker Rob merkt op dat GeenStijl het over ‘geitenwollensokken-evenementen’ had. Ja, dat klopt eigenlijk wel, zegt hij.

Tegelijkertijd heeft het centrum ook geen spijt dat het een club als de RE te hulp is geschoten zonder de universiteit in te lichten. In een lange schriftelijke verklaring spreekt De Verrekijker van „censuur”.

Patchelly: „Wij vonden het heel jammer dat Odeh op andere plekken geweigerd werd en wilden een open dialoog houden.” Bovendien, zo zegt hij, kun je twijfelen aan de correctheid van haar veroordeling.

Yogalessen

Een woordvoerder van de VU zegt dat de universiteit lange tijd goede contacten heeft onderhouden met het centrum en dat er inderdaad vrij onschuldige evenementen werden georganiseerd. „Zoals kookcursussen en yogalessen.”

Voorlopig lijkt De Verrekijker nog weinig te vrezen te hebben. „We gaan zeker niet met de ME voor de deur staan. We hebben opengelaten hoe veel tijd ze hebben om te vertrekken. Ze zitten er nu zonder onze goedkeuring en wanneer het nodig is om andere stappen te ondernemen, doen we dat.”