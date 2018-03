Geruisloos opgaan in een stad? In Kiev zijn nu amper toeristen

1. De toeristische plekken heb je vaak voor jezelf

In Kiev hoef je niet bang te zijn onder de voet gelopen te worden door massa’s toeristen. De pro-westerse Maidan-revolte zette Oekraïne vier jaar geleden op de kaart, maar de oorlog met Rusland en pro-Russische separatisten schrikt nog altijd veel bezoekers af – ook al ligt de frontlijn zo’n 700 kilometer naar het oosten. Zelfs bij de grootste trekpleisters van de stad kom je vooral locals en dagjesmensen tegen. In het Lavra-klooster, een van de heiligste plekken in de orthodoxe kerk, lopen doordeweeks alleen godvruchtige omaatjes rond. En ook het Moederland-standbeeld, een 100 (!) meter hoge, stalen vrouw, door de Sovjets op de oevers van de Dnjepr geplaatst, heb je vaak helemaal voor jezelf.

Het Museum of Great Patriotic War. Foto Flickr

2. Futuristische Sovjet-architectuur

Fans van futuristische Sovjet-architectuur komen in Kiev goed aan hun trekken. Fraaie voorbeelden zijn het Oekraïense Huis (voorheen het Lenin-museum) op het Europaplein, de hal van de Volodymyrsky Markt en het Salute Hotel, dat uit de ruimte lijkt te zijn neergedaald. Het absolute hoogtepunt is het crematorium van de Baikove begraafplaats: een massief betonnen bouwwerk dat het midden houdt tussen een verwelkte roos en een gecrasht ruimteschip. Helaas verkeren de meeste van deze gebouwen in zeer slechte staat en zijn er geen plannen om ze op te knappen. Voor Oekraïners is het moeilijk om de ruwe esthetiek van deze Sovjet-kolossen los te zien van het totalitaire regime dat ze heeft voortgebracht.

3. Dinertip: Koreaans eten bij een geheim agent

In de schaduw van de Andreas-kathedraal, Kievs mooiste suikertaart, ligt Podil. In deze wijk aan de rivier woonden vroeger ambachtslieden en handelaren; tegenwoordig wemelt het er van de hipsters. Terwijl het hervormingsproces stroperig verloopt, vond de energie van de revolutie een uitweg in een creatieve boom: zie Podils muurschilderingen, galeries, cafés en restaurants. Bijzonder is het Koreaanse restaurant Pyan-Se, opgericht door een voormalig Russisch geheim agent die ooit in Vladivostok diende en daar bekend raakte met de Koreaanse keuken.

4. De grootste macho’s van Kiev spotten

In de zomer zoeken inwoners van Kiev schaduw en verkoeling aan de oevers van de Dnjepr. Het eiland Trukhaniv is via een voetgangersbrug bereikbaar vanuit Podil. Met 450 hectare bos vormt het een biotoop binnen de stad. Even verderop ligt het Hydropark, een enigszins aftands attractiepark waar je goede sjasliek kan eten en kan bungeejumpen van een roestige hijskraan. Voor de leukste attractie steek je de Venetiaanse brug over. Daar ligt Kachalka, een openluchtgym met apparaten van sloopmetaal; de hangplek van Kievs grootste macho’s. Op de stranden liggen voornamelijk pensionado’s, die soms een duik nemen in de rivier. Niet aan te raden – zo’n 100 kilometer stroomopwaarts ligt Tsjernobyl.

Kachalka, de openluchtgym in het Hydropark. Foto ANP

5. Stappen in Kiev

Hip Kiev leeft in een kamertje in de buitenwijken, heeft een zinloos baantje bij een nondescript bedrijf en eet de hele week boekweitpap, om in het weekend alle remmen los te gooien. De places to be in het Kievse nachtleven zijn de Closer – vorig jaar door Resident Advisor uitgeroepen tot een van twintig beste clubs ter wereld – Club Atlas, Plivka, Artzavod Platforma en Day&Night Port. Deze laatste club zit naast de niet afgebouwde Rybalsky-brug, aan de rand van Podil. In zomernachten verandert de brug, die officieel verboden terrein is, in een reusachtige hangout onder de blote hemel, waar tot in de vroege uurtjes gedanst wordt op het gescheurde asfalt. Voor de echte Kiev-experience klim je via een laddertje op een van de brugpijlers (op eigen risico).