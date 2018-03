Jumbo nieuwe hoofdsponsor schaats- en wielerploeg

Jumbo wordt de nieuwe hoofdsponsor van de Nederlandse schaats- en wielerploeg Team LottoNL-Jumbo. Dat maakte de supermarktketen donderdag bekend. Lotto liet woensdag weten te stoppen als hoofdsponsor van de gecombineerde ploeg.

Het sponsorcontract gaat vanaf 1 januari 2019 in en loopt vijf jaar. Jumbo is als sponsor al langer betrokken bij de schaats- en wielerploeg en schrijft “het afgelopen jaar op vele vlakken een opwaartse lijn” te hebben gezien. “We hebben veel vertrouwen in beide ploegen.” Om hoeveel geld het gaat wil het bedrijf niet naar buiten brengen.

Leden van de schaatsploeg, onder wie Sven Kramer en Kjeld Nuis waren tijdens de Olympische Spelen in Pyeongchang succesvol en behaalden vier gouden medailles op de lange baan. Schaatscoach Jac Orie zegt in het persbericht: “Het is in elk geval prettig dat we volle kracht vooruit kunnen. Ik waardeer het norm dat Jumbo momenteel zijn nek uitsteekt, waardoor wij als schaatsploeg op onze olympische successen kunnen voortborduren.”

Lotto schreef woensdag in een verklaring de afgelopen vier jaar een nieuw organisatiemodel te hebben neergezet en nu terug te treden om ruimte te maken voor een nieuwe sponsor.

Team LottoNL-Jumbo maakt donderdag ook bekend dat Steven Kruijswijk zijn contract verlengd tot eind 2021. De wielrenner rijdt sinds 2015 voor het team.