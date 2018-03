Journalist Barbara Ehrenreich wint Erasmusprijs

De Amerikaanse journalist en schrijver Barbara Ehrenreich krijgt dit jaar de Erasmusprijs. Dat maakte de stichting achter de prestigieuze onderscheiding voor bijdragen op cultureel, kunstzinnig of sociaalwetenschappelijk vlak donderdag bekend. Ehrenreich wint een bedrag van 150.000 euro.

Ehrenreich is een in de Verenigde Staten gerenommeerd journalist die onder meer publiceerde in Time en het New York Times Magazine. Ook heeft zij meer dan twintig boeken op haar naam staan. De 76-jarige Amerikaanse won de prijs voor haar onderzoeksjournalistiek waarin zij volgens de jury “een stem geeft aan groepen die anders niet gehoord worden”. De stichting noemt Ehrenreich een “pionier in het genre participerende onderzoeksjournalistiek” en prijst onder meer “haar moed om zichzelf in de strijd te werpen met haar diepgravende journalistieke werk”.

Rondkomen van minimumloon

In de jaren zeventig hield Ehrenreich zich vooral bezig met de thema’s feminisme, gezondheid en ongelijkheid. Het laatste thema is ook een rode draad in haar latere werk. In 2001 brak Ehrenreich internationaal door met het boek Nickel and Dimed: On (Not) Getting By in America uit waarin ze maandenlang rond probeerde te komen van een minimumloon. Vier jaar later verscheen van haar hand Bait and Switch, the (futile) Pursuit of the American Dream over de keerzijde van de Amerikaanse droom, een thema dat vaker terugkomt in het werk van de publicist.

De Erasmusprijs wordt sinds 1958 jaarlijks toegekend. Vorig jaar won de Canadese socioloog Michèle Lamont, verbonden aan de universiteit van Harvard, de onderscheiding voor haar onderzoek naar minderheden. Andere laureaten zijn de Oostenrijkse nazi-jager Simon Wiesenthal (1992), het Duits liberaal weekblad Die Zeit (1979) en Wikipedia (2015).