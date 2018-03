De Nederlandse mannenhockeyers zijn bij het wereldkampioenschap 2018 in India ingedeeld in een poule met Duitsland, Pakistan en Maleisië. Bij het WK, dat plaatsvindt van 28 november tot en met 16 december in Bhubaneswar, zijn de zestien deelnemende landen verdeeld over vier groepen. De groepswinnaars plaatsen zich voor de kwartfinales, de nummers twee en drie maken in kruiswedstrijden uit wie de laatste acht haalt. (ANP)