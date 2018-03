Grote grazers Oostvaardersplassen toch bijgevoerd

De provincie Flevoland heeft besloten om de konikpaarden, edelherten en heckrunderen in de Oostvaardersplassen toch tijdelijk te laten bijvoeren. De provincie doet dat om de dieren in de extreme winterkou te ondersteunen. Flevoland neemt dat besluit, ondanks het advies van deskundigen om niet bij te voeren. Dat meldt de provincie op haar website.

Daarmee zwicht het provinciebestuur voor de maatschappelijke druk. De afgelopen dagen kwamen mensen naar de Oostvaardersplassen om de grazers zelf bij te voeren, wat verboden is. Op sociale media circuleerden foto’s van magere en dode dieren uit het natuurgebied. De politie en Meldpunt 144 zijn naar eigen zeggen overspoeld door meldingen over diermishandeling.

Maatschappelijke onrust beperken

De provincie Flevoland geeft toe dat de druk vanuit de maatschappij tot de beslissing heeft geleid. Ze schrijft op haar website:

“Belangrijke reden voor de provincie is de mate van maatschappelijke bezorgdheid die er in deze koude periode is over het dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen en de zorg om de openbare orde. De maatschappelijke onrust leidt ertoe dat veel mensen het recht in eigen hand nemen door bij te gaan voeren. En er worden veelvuldig bedreigingen geuit aan de uitvoerende boswachters. Door het nu tijdelijk overgaan tot bijvoeren, wil de provincie de maatschappelijke onrust beperken.”

De provincie verzoekt Staatsbosbeheer om het bijvoeren op te zetten. Daardoor kan het op een verantwoorde manier gebeuren, en met het juiste voer. Staatsbosbeheer heeft laten weten vanuit het belang van de openbare orde hierop in te gaan, ondanks dat bijvoeren door deskundigen wordt afgeraden.

Vicieuze cirkel door bijvoeren

Volgens Staatsbosbeheer is bijvoeren eigenlijk niet goed voor de grote grazers die in het gebied leven. Het werkt volgens de organisatie averechts: sterke dieren in een kudde kapen het eten weg van de zwakkere en worden actiever door het voedsel. Rond deze tijd van het jaar zijn dieren juist minder actief omdat er voedselschaarste is.

Staatsbosbeheer stelde op 24 februari nog dat er een vicieuze cirkel ontstaat door bijvoeren. Er blijven meer grote grazers in leven, dus komen er meer jongen - die ook weer bijgevoerd moeten worden. Daarnaast behoren strenge winters tot de omstandigheden waarmee de konikpaarden, edelherten en heckrunderen bij de Oostvaardersplassen te maken hebben, schreef Staatsbosbeheer op zijn website.

Een woordvoerder van Staatsbosbeheer zei gisteren tevens tegen NRC dat veel van de foto’s die online de woede opriepen gedateerd zijn en in eerdere jaren zijn genomen.

Geplande demonstratie gaat vooralsnog gewoon door

Op zeven plaatsen in het gebied hebben medewerkers van Staatsbosbeheer inmiddels al balen hooi neergelegd. Voor ieder ander blijft bijvoeren verboden, benadrukt de provincie.

Een voor zondag geplande demonstratie bij het bezoekerscentrum van de Oostvaardersplassen gaat vooralsnog wel gewoon door. Bart Lubbers, een van de initiatiefnemers van het protest, zei dinsdag tegen persbureau ANP:

“Voorlopig blazen we de actie niet af. Want we willen sowieso nog laten horen dat het beleid ons niet aanstaat. Dat verandert niet door even snel wat hooi neer te gooien.”

Het plan om hooi mee te nemen naar de demonstratie wordt wellicht wel aangepast. Al zal er volgens Lubbers wel “sowieso wat symbolisch hooi meegaan”.

Het bijvoeren gebeurde al een keer eerder. In 2010 besloot de Tweede Kamer dat de herten, paarden en runderen in de Oostvaardersplassen extra voer moesten krijgen.