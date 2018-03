Het Zwitserse Adecco zag in de laatste maanden van 2017 zijn omzet groeien. Maar die groei zwakte wat af in de eerste twee maanden van dit jaar, zo maakte het grootste uitzendbureau ter wereld bekend. De Nederlandse concurrent Randstad was donderdagochtend de grootste daler op de AEX, met een min van 3 procent. (ANP)