Het klatergoud van The Killers mist live de nuance

Pop The Killers Gehoord 28/2 Ziggo Dome, Amsterdam. ●●●●●

„Welkom bij deze wonderbaarlijke, wonderbaarlijke voorstelling,” beloofde zanger Brandon Flowers in zijn beste fonetische Nederlands. De belofte lag in lijn met de titel van het recente album Wonderful Wonderful van The Killers, de band uit Las Vegas die carrière heeft gemaakt met muziek die overloopt van glitter en klatergoud. Als festivalwaardige attractie in een popcircuit waar een beproefde merknaam goud waard is, moet alles bij The Killers alsmaar groter, harder en pompeuzer. In Ziggo Dome waren ze woensdag de balans kwijt tussen de charme van vroege hits als ‘Somebody Told Me’ en de neiging om de ritmes en melodieën er in te rammen alsof het heipalen waren.

Foto Rob Loud

Gespierd slagwerk

Op de achtergrond speelt de complicerende factor dat The Killers de facto geen echte band meer is, maar een in neonlicht gevatte soloshow van Flowers met entourage. Mede-oprichters Mark Stoermer (bas) en Dave Keuning (gitaar) zijn alleen nog op de achtergrond bij de band betrokken en gaan niet langer mee op tournee. Als enig oorspronkelijk mede-bandlid moet Flowers het stellen met de opzichtig boven het podium uit torenende drummer Ronnie Vanucci Jr., die een zo zwaar stempel op de show drukte dat alle muziek erop gericht leek om boven zijn gespierde slagwerk uit te komen.

Hij beukte en dreunde anderhalf uur lang dat het een lieve lust was, waarbij Flowers zich moest overschreeuwen om daar weer bovenuit te komen. Als een geoefend kermisgast rende de kleine zanger met het grote ego rond. De gelikte megashow met confettikanon, vonkenregen en achtergrondprojecties op een enorm scherm vinkte alle hokjes aan van een geheide crowdpleaser. Maar wat klonk het allemaal bot en wat walsten The Killers nietsontziend over hun eigen songs heen. Alle nuance werd begraven onder een dikke laag belegen rockmuziek van de gestampte pot. Daar was niets wonderbaarlijks aan.