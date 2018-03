Facebook gaat nu ook in Europa gezichten herkennen

Facebook maakt in Europa automatische gezichtsherkenning beschikbaar op het sociale medium. Na expliciete toestemming van gebruikers zal Facebook met hulp van kunstmatige intelligentie hun gezichten op foto’s herkennen. Dat maakte het bedrijf donderdag bekend.

Eerder stopte Facebook in de EU met gezichtsherkenningsfuncties vanwege privacybezwaren. Onder meer een Duitse rechtbank oordeelde dat Facebook met automatische gezichtsherkenning zonder toestemming biometrische gegevens van mensen zou kunnen verzamelen.

Facebook denkt nu blijkbaar tegemoet te zijn gekomen aan de eisen in de privacywetten, onder meer door gebruikers eerst duidelijk toestemming te vragen via een bericht op het sociale medium. „Het gebruiken van gezichtsherkenning is helemaal optioneel, je kunt op elk moment kiezen om het uit of aan te zetten”, volgens Facebook. De Autoriteit Persoonsgegevens was donderdag niet bereikbaar voor een reactie.

Profielfoto van een ander

De automatische gezichtsherkenning kan volgens het bedrijf gebruikt worden om te voorkomen dat kwaadwillenden onrechtmatig gebruikmaken van de profielfoto van iemand anders. „We doen dit om te voorkomen dat mensen zich voordoen als anderen op Facebook”, meldt het bedrijf in een persbericht.

Ook kunnen gebruikers een seintje krijgen als ze op een foto staan die door iemand anders wordt gepubliceerd, als ze niet getagd worden. „Dan kun je ervoor kiezen of je jezelf wilt taggen, en je kunt degene bereiken die de foto publiceert als je er zorgen over hebt.” Daarnaast helpt automatische gezichtsherkenning volgens Facebook bij het ontwikkelen van functies voor (de relatief kleine groep) blinde Facebook-gebruikers.

Privacybezwaren

In veel andere landen is gezichtsherkenning op Facebook al langer beschikbaar, en ook daar leidt de functionaliteit tot privacybezwaren.

Dinsdag besloot een Amerikaanse rechter in San Francisco dat het bedrijf in de VS moet voorkomen in een rechtszaak. Die zaak draait om de vraag of Facebook de privacy van miljoenen Amerikaanse gebruikers heeft geschonden door het verzamelen en opslaan van biometrische data uit gezichtsscans zonder duidelijke toestemming. Een vergelijkbare zaak loopt in de VS tegen Alphabet, het moederbedrijf van Google.

Nog veel meer technologie-, beveiligings- en advertentiebedrijven werken de laatste tijd aan manieren om gezichten automatisch te herkennen. Ook overheden maken in toenemende mate gebruik van camerasystemen met gezichtsherkenning.

Directeur Hans de Zwart van privacy-organisatie Bits of Freedom zei eerder tegen NRC: „Dat Facebook je vrienden kan herkennen op een foto, betekent dat ze die technologie ook aan derden beschikbaar kunnen stellen. We zijn één stap verwijderd van een Facebook-app die adverteerders en winkeliers exact vertelt wie er op de stoep lopen en wat ze leuk vinden.”

Minder duidelijke toestemming

Wel een belangrijk verschil: in de VS werd lange tijd minder duidelijk toestemming gevraagd dan Facebook nu in Europa zegt te gaan doen. Europese gebruikers krijgen expliciet een bericht met de vraag of ze de functie willen activeren. In een blog probeerde Facebook in december al zorgen bij gebruikers weg te nemen. „We zijn niet van plan om functies te introduceren waarmee vreemden kunnen zien wie jij bent. Dit was een veelvoorkomende zorg die we hoorden bij mensen toen we onderzoek deden naar nieuwe functies met gezichtsherkenning.”

Volgens het bedrijf past de nieuwe functionaliteit en het explicieter vragen om goedkeuring per gebruiker bij een hele trits van nieuwe toestemmingen die Facebook moet gaan vragen onder de nieuwe privacywetgeving GDPR. Dat grote pakket privacyregels wordt in mei in de hele EU van kracht. De komende weken zullen gebruikers volgens Facebook te maken krijgen met meer controlemechanismes en mogelijkheden om informatie te krijgen over hoe Facebook persoonlijke gegevens verwerkt.