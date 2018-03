Facebook doet het weer: de Venus van Willendorf mag niet

Niet één klacht heeft het Natuurhistorisch Museum in Wenen ooit ontvangen over het naakte lichaam van de Venus van Willendorf, een 25 à 30.000 jaar oud vruchtbaarheidsbeeldje. Maar Facebook stoorde zich er wel aan: het verwijderde eind vorig jaar een afbeelding van het werk in een post van de Italiaanse kunstactiviste Laura Ghianda.

Het Weense museum laat deze week van zich horen. Directeur Christian Köberl zegt op de eigen site dat „er geen enkele reden is om de naaktheid van de Venus van Willendorf te bedekken, niet in het museum en niet op sociale netwerken”. In een verklaring liet Facebook vervolgens weten dat het een „fout” was, en biedt het bedrijf excuses aan.

De Venus van Willendorf is, aldus het Natuurhistorisch Museum, „de meest populaire en wereldwijd meest bekende prehistorische beeltenis van vrouwelijkheid”. Zelf heeft het museum nooit eerder censuur ondervonden van Facebook, ook niet toen het een bericht postte over ‘Pornografie in het Stenen Tijdperk”.

Vruchtbaarheidssymbool

De Venus van Willendorf werd in 1908 gevonden bij het dorpje Willendorf in Oostenrijk. Het okerkleurige, paleolithische beeldje is elf centimeter hoog en gemaakt van kalksteen. De vrouwelijke vruchtbaarheidssymbolen zijn overdreven weergegeven: volle borsten, een dikke, mogelijk zwangere buik en een goed zichtbare venusheuvel.

Juist deze maand spreekt de Franse rechter zich uit over een eerder geval van censuur door Facebook: in 2011 werd het Facebook-account van een Franse leraar afgesloten, omdat hij een afbeelding had gepost van L’origine du Monde van Gustave Courbet. Het beroemde schilderij uit 1866 is een verbeelding van het vrouwelijke geslachtsdeel. (NRC)