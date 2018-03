„Dekking zoekend voor een bijtende gruisstorm terwijl de mijnschacht door een man met een slang met perslucht wordt 'schoongeblazen'. Voordat het boren naar gaten voor explosieven kan beginnen, moet op de bodem het gruis en de kiezels waarin onontplofte stukken van eerdere explosies verborgen kunnen liggen verwijderd worden. Voor de tuit van de slang wordt koper gebruikt om te voorkomen dat vonken een “ketsschot” kunnen veroorzaken." (Juni 1969, Welkom.) Goldblatt groeide op in het mijnstadje Randfontein, even ten westen van Johannesburg. Hij en andere witte kinderen speelden urenlang rondom de mijninstallaties. „Niemand hield ons tegen, dit was ons speelplein", vertelt hij. Als fotograaf ging hij vanaf de jaren zestig de (neergang van de) goudindustrie rond Johannesburg fotograferen. Daaruit kwam in 1973, samen met schrijfster Nadine Gordimer, het boek 'On the Mines' voort.

David Goldblatt