Fiod pakt bouwondernemers en projectontwikkelaar op

In een corruptieonderzoek heeft de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) woensdag drie mannen gearresteerd. Het gaat om twee topmannen van een Amsterdams bouwbedrijf en een projectontwikkelaar. De FIOD verdenkt ze van valsheid in geschrifte, belastingfraude en corruptie. De FIOD denkt dat de projectontwikkelaar 500.000 euro als ‘kosten’ betaalde aan het bouwbedrijf. Als tegenprestatie voor het verkrijgen van een opdracht investeerde dat bedrijf vijf ton in de sportcarrière van de zoon van de ontwikkelaar. Deze volgens de FIOD „verhullende constructie” zou de projectontwikkelaar onrechtmatige belastingvoordelen hebben opgeleverd. Naast de arrestaties doorzocht de opsporingsdienst twee bedrijfspanden in Amsterdam en een woning in Badhoevedorp. (NRC)