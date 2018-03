Afgelopen zaterdag nam de VN-Veiligheidsraad een resolutie aan over een staakt-het-vuren voor Oost-Ghouta in Syrië. Ook zouden er wekelijkse hulpkonvooien toegelaten worden. Dat is hard nodig, want de 400.000 bewoners van Oost-Ghouta worden elke dag geteisterd door zware bombardementen en zijn ondervoed doordat het gebied omsingeld is door het Syrische leger (O-Ghouta snakt naar bestand, 23/2). Er kwamen afgelopen week honderden mensen om het leven door bombardementen van het leger van president Assad en meer dan 2.500 mensen raakten gewond. Ondanks het overeengekomen staakt-het-vuren gingen deze week de bombardementen onverminderd door en was er zelfs een poging van het Syrische regime om het gebied binnen te trekken met tanks en grondtroepen. Ook vond er een chlooraanval plaats op een ziekenhuis. Een argument dat president Assad gebruikt om scholen en ziekenhuizen te bombarderen is dat terroristen zich daar schuil houden. De twee belangrijkste rebellenfacties van Oost-Ghouta vechten echter aan het front. Zij zijn gevormd om de bevolking tegen het regime te verdedigen en willen, net als de rest van de bevolking, gewoon vrede. Wie de foto’s van de slachtoffers bekijkt, ziet dat dat veelal vrouwen en kinderen zijn. Wij denken dat er doelbewust burgers getroffen worden om zo het moraal van de bevolking te breken. Wij vinden dat de Syrische regering – met inspanning van de Russische regering - de resolutie nú moet uitvoeren. Een écht staakt-het-vuren met toelating van humanitaire hulp. Een oorlog met zo veel burgerslachtoffers kent geen winnaars, alleen verliezers.