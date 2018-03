Veel meldingen over dierenmishandeling Oostvaardersplassen

Actievoerders willen dat de grote grazers in de Oostvaardersplassen in Flevoland worden bijgevoederd. De heckrunderen, konikpaarden en edelherten zouden anders omkomen van de honger. Mensen komen naar de Oostvaardersplassen om de grazers bij te voeren. De politie en Meldpunt 144 zijn overspoeld door meldingen over diermishandeling, zeggen ze. De politie neemt de meldingen niet in behandeling omdat Staatsbosbeheer over het gebied gaat. Staatsbosbeheer is tegen bijvoeren omdat het een natuurgebied is. (NRC)