Atlete Hassan wint zilver op 3.000m bij WK indoor

De Nederlandse hardloopster Sifan Hassan heeft donderdag het zilver behaald op de 3.000 meter bij de WK indoor in Birmingham. Hassan liep een inhaalrace en finishte een halve seconde achter winnares Genzebe Dibaba uit Ethiopië.

Hassan liep lang achteraan, maar kon in de slotfase van de race een tempoversnelling van Dibaba volgen. Ze kwam in de laatste ronden steeds dichter bij haar concurrente, maar wist haar dus net niet meer in te halen. Hassan liep een tijd van 8.45,68, waarmee ze vijftien seconden boven haar persoonlijk record zat.

Later in het toernooi verdedigt Hassan haar titel op de 1.500 meter. Vrijdag loopt de geboren Ethiopische in de series. Zaterdagavond is de finale van de afstand die ze twee jaar geleden bij de WK in het Amerikaanse Porland als eerste Nederlandse in ruim dertig jaar wist te winnen.

Brons op WK outdoor

Vorig jaar haalde Hassan haar eerste medailles op de WK in de buitenlucht. Ze greep in Londen met een indrukwekkende eindsprint het brons op de vijf kilometer. Eerder in het toernooi in Birmingham was haar favoriete afstand, de 1.500 meter, nog uitgelopen op een teleurstelling. Tot dertig meter voor de finish leidde Hassan de race, maar daarna werd ze ingehaald. Ze finishte slechts als vijfde.

Voor Dibaba was het donderdag in Birmingham haar derde wereldtitel op de 3.000 meter indoor. Het brons ging naar de Britse Laura Muir, die één tiende van een seconde achter Hassan over de finish kwam.